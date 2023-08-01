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«Является самой старинной»: в Казани реставрируют Белую мечеть на Меховщиков

На улице Меховщиков в Казани приступили к реставрации Белой мечети
«Является самой старинной»: в Казани реставрируют Белую мечеть на Меховщиков

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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В Казани приступили к реставрации Белой мечети. В планах - воссоздать ее исторический облик, а также установить четырехъярусный минарет. Концепция была разработана Комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Ранее, в советское время, на мечети минарет снесли. В разные годы здание являлось школой, цехом меховой фабрики и даже заводским клубом.

В Ново-Татарской слободе Белая мечеть является самой старинной. Она расположена на пересечении улиц Меховщиков и Кызыл Татарстан.

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