«Активно высаживаются кустарники»: стало известно, как сейчас выглядит парк Горького в Казани

Жителям Казани продемонстрировали изменения входа в парк Горького

В Казани продолжается преображение входной группы парка Горького. В телеграм-канале Комитета по благоустройству города опубликовали фотографии, предложил посмотреть, какие работы уже выполнены.

По фото видно, что уже была уложена основная часть брусчатки, а также подготовлены зоны для посадки зелени. Отмечается, что такая реорганизация пространства поможет четко перераспределить пешеходные потоки.

На данный момент активно высаживаются кустарники и многолетники. Такие растения будут основным зеленым наполнением территории из-за обилия коммуникаций и подземной парковки.

Здесь обустраивают и систему автополива, которая позволит в дальнейшем ухаживать за растениями. Прокладываются сети освещения и укладываются дорожки.