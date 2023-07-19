«Активно высаживаются кустарники»: стало известно, как сейчас выглядит парк Горького в Казани
Комитет по благоустройству Казани
В Казани продолжается преображение входной группы парка Горького. В телеграм-канале Комитета по благоустройству города опубликовали фотографии, предложил посмотреть, какие работы уже выполнены.
По фото видно, что уже была уложена основная часть брусчатки, а также подготовлены зоны для посадки зелени. Отмечается, что такая реорганизация пространства поможет четко перераспределить пешеходные потоки.
На данный момент активно высаживаются кустарники и многолетники. Такие растения будут основным зеленым наполнением территории из-за обилия коммуникаций и подземной парковки.
Здесь обустраивают и систему автополива, которая позволит в дальнейшем ухаживать за растениями. Прокладываются сети освещения и укладываются дорожки.