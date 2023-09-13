«"Ак Барс" - хорошая команда»: Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру Александра Радулова с «Динамо»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру Александра Радулова в матче с «Динамо»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер минского «Динамо», подвел итоги встречи с «Ак Барсом», которая завершился со счетом 1:2, а также оценил выступление своих подопечных.

С его слов, был проведен хороший матч, однако он отметил, что в концовке не забили, а в ответ проскочила шайба, что «обидно, досадно». Дмитрий Квартальнов назвал выезд тяжелым и заявил, что хотелось бы уже сыграть дома. Он также назвал «Ак Барс» хорошей командой и подытожил, что они сами довольны прошедшей игрой.

Наставник минской команды также оценил выступление в игре Александра Радулова. Квартальнов и нападающий, сообщает «ТАТАР-Информ», работали вместе с московском ЦСКА.

Напомним, что «Ак Барс» после пяти матчей идет вторым в Восточной конференции с восьмью очками. Следующая встреча команды Казани будет проходить на выезде против «СЮ» 14 сентября.