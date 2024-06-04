«Ак Барс Арену» защитят перед концертом Басты за 4,9 млн рублей до 9 июня
Gazgolder/Википедия
В Казани на защитное покрытия газона «Ак Барс Арены» власти выделят 4,9 миллионов рублей. Тендер появился на сайте государственных закупок.
Еще 250 тысяч рублей будет выделено на аренду различного светового и звукового и оборудования, а 200 тысяч рублей пойдут на работы по разборке светодиодных объектов.
Все работы будут проводиться перед концертом Басты, который пройдет 9 июня 2024 года.
Ранее мы писали о том, что из Казани с 4 июня запустят прямые авиарейсы в Мурманск.
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