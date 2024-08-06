5-километровая пробка образовалась на въезде в Казань из-за ДТП

На Оренбургском тракте около буквы М в Татарстане произошла авария с участием 2 автомобилей. По этой причине на дороге образовалась пробка.

Затор составил практически 5 километров. Об этом рассказали свидетели в социальных сетях, а также это указанно в сервисе 2ГИС.

Выяснилось, что причиной большой пробки стало дорожное происшествие. На месте столкнулись 2 легковушки и перекрыли движение другим участникам движения.

Затор идет и по эстакаде, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что из-за «Ночного велофеста» с 17 по 18 августа перекроют центр Казани.

Веломаршрут начнется около центра семьи «Казан». Там же будет и финиш. Длина пути - 14 км.

Кроме того, мы говорили, что в Казани пройдет ремонт в филармонии им. Тукая. Такой проект уже получил разрешение.

Строение располагается на ул. Павлюхина. Ранее конструкция называлась ДК им. Кирова и была возведена в 1955 году.