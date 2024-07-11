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· 16+ · Екатерина Елисеева

2 пьяных мужчин устроили драку в самолете рейса Анталья-Казань

Все началось с ссоры пассажира со стюардессой

pixabay.com

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Все началось с ссоры пассажира со стюардессой. Недовольный мужчина планировал пересесть на новое место, вот только бортпроводники не разрешили это сделать. Проблему получилось решить, когда другой мужчина оплатил своему новому другу место около себя. Приятели за знакомство быстро опрокинули бутылку виски.

После взлета они стали шуметь и оскорблять других людей. Устав от этого пассажиры набросились на хулиганов. К счастью, драку получилось разнять, вот только словесная перепалка не заканчивалась. В Казани дебоширов быстро передали правоохранителям. Об этом рассказали в телеграм-канале «Авиаторщина».

Ранее мы писали о том, что мужчину, который издевался над котом, задержали на 4 суток. Выяснилось, что это далеко не первый его жестокий поступок. Мужчина продолжительное время пугает район своими действиями. В последний раз хулиган попал на видео, когда тряс животное на 10 этаже.

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