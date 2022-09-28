Мобилизованный из Татарстана доктор Зотов рассказал, что нужно брать с собой из лекарств в зону СВО

Врач-педиатр, руководитель частной скорой помощи Николай Зотов, мобилизованный из Татарстана в минувшие выходные, дал совет, что из лекарств стоит взять с собой тем, кто получил повестку и собирается в зону СВО.

По словам Николая Зотова, в личную аптечку стоит положить: мультитул, стерильные иглы, пакет "Апполо" или "Снежок" от ожогов, травм и аллергии, бинты 5х10 см и 7х14 см по 2-3 штуки, пластырь рулонный, перевязочный пакет, жгут медицинский, энтеросгель или другие альтернативные средства, противоаллергенные препараты, антисептик, жаропонижающее и обезболивающие, регидрон для восполнения солей при обезвоживании, антисептик для глаз, зеленку или йод, а также иглы и шовный материал для медиков.

Как напоминает издание "Челнинские известия", челнинец Николай Зотов поехал в Казань в первом эшелоне мобилизованных. Он заявил, что рад быть там, где требуются его навыки и помощь.