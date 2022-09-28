Военком объяснил, почему мобилизуют тех, кто ранее в армии вообще не служил

Врио военкома Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский рассказал россиянам то, что весьма интересует в современных реалиях - почему, собственно, вообще под мобилизацию попадают люди, которые ранее даже в армии не служили. Вопросов было так много, что военком не выдержал и разъяснил. Как смог.

"Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь... Граждане, которые не служили — пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации", — объяснил он.

Также, по словам Кучабского, мужчины, ранее не служившие, приходят часто по доброй воле, а военкоматы им никак не могут отказать в праве стать добровольцем.

Президент России Владимир Путин 21 сентября издал указ о начале частичной мобилизации в регионах страны. По словам российского лидера, призыву в армию подлежат те граждане, которые состоят в запасе, уже проходили службу в рядах Вооруженных сил России и имеют подходящую военно-учетную специальность. Однако указы, как видим, могут читать по-разному.