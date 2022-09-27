В Казани под мобилизацию попал военный пенсионер с проломленным черепом и букетом тяжких болезней

В Казани военный пенсионер Максим Данилевич с тяжелыми болезнями попал под частичную мобилизацию.Об этом сообщает 116.RU со ссылкой на жену 49-летнего пенсионера Наталью.

Женщина уже направила официальную жалобу военному комиссару Приволжского и Вахитовского районов столицы Татарстана.

По словам Натальи, в 2021 года Максим попал в ДТП и получил тяжелые травмы. А потом начали осложнения, которые по всем критериям делают его совершенно негодным к службе. Мужчина пожизненно должен принимать сильные и дорогие кроворазжижающие лекарства.

"У него открытая черепно-мозговая травма, неправильно сросшийся перелом ключицы, перелом восьми ребер, перелом верхне-челюстной пазухи, двусторонняя массивная тромбоэмболия лёгочный артерии, острый тромбоз вен. Также у него тромбофлебит, коксартроз, был заменён тазобедренный сустав, второй сустав под замену, разрыв ахиллова сухожилия, удалён желчный пузырь. Мой муж постоянно должен наблюдаться у гематолога и сосудистого хирурга", — заявила супруга.

Повестку военному пенсионеру прислали 23 сентября вечером. На следующий день от повез свои меддокументы в военкомат, попросился пройти медкомиссию, но получил отказ - комиссии там просто не было.

"Ему ответили, что медкомиссия будет в танковом училище. В танковом училище сказали, что медкомиссия должна была быть в военкомате, а здесь до его справок уже нет дела", — сказала Наталья.

"Если у мобилизованного произошло изменение в здоровье, и он получил группу инвалидности, значит он должен предоставить справку. У кого она есть, того не призвали. Если мобилизованный поменял категорию или получил инвалидность, он должен был прибыть в военный комиссариат и сообщить об этом, как написано в военном билете", — сообщили в республиканском военкомате.