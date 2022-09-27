В Казани под мобилизацию попал военный пенсионер с проломленным черепом и букетом тяжких болезней

"У него открытая черепно-мозговая травма, неправильно сросшийся перелом ключицы, перелом восьми ребер, перелом верхне-челюстной пазухи, двусторонняя массивная тромбоэмболия лёгочный артерии, острый тромбоз вен. Также у него тромбофлебит, коксартроз, был заменён тазобедренный сустав, второй сустав под замену, разрыв ахиллова сухожилия, удалён желчный пузырь. Мой муж постоянно должен наблюдаться у гематолога и сосудистого хирурга", — заявила супруга.
"Ему ответили, что медкомиссия будет в танковом училище. В танковом училище сказали, что медкомиссия должна была быть в военкомате, а здесь до его справок уже нет дела", — сказала Наталья.
"Если у мобилизованного произошло изменение в здоровье, и он получил группу инвалидности, значит он должен предоставить справку. У кого она есть, того не призвали. Если мобилизованный поменял категорию или получил инвалидность, он должен был прибыть в военный комиссариат и сообщить об этом, как написано в военном билете", — сообщили в республиканском военкомате.