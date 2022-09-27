«Заливают стрессы и тревогу»: перевозчики в Казани пожаловались на обилие пьяных в автобусах

В Казани перевозчики пожаловались на значительный рост числа пьяных в общественном транспорте. Для таких пассажиров нет разницы между постелью и сидением. В ассоциации АТП РТ отмечают, что из-за пассажиров подшофе перевозчики вынуждены ежедневно снимать автобусы с маршрутов. При движении такие пассажиры нередко падают и получают травмы.

Пассажиров приходится пересаживать в другой автобус, а упавшему вызывают полицию и скорую. В итоге простой автобуса может доходить до часа.

"Перевозчики просят не пускать родственников и знакомых кататься на автобусах после принятия спиртного, — попросили в АТП РТ. — В Казани жители в состоянии алкогольного опьянения почему-то начали выбирать общественный транспорт для того, чтобы поспать. Ассоциация АТП РТ рекомендует высыпаться у себя в постели, а не на сидении в автобусе".

Казанцы предполагают, что интересная общественная тенденция связана с тем, что татарстанцы стали чаще "заливать стресс и тревогу".