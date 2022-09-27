Зампред Совбеза Медведев: «Россия может применить ядерное оружие»

Россия в случае необходимости или угрозы существованию страны имеет полное право применить ядерное оружие. С таким заявлением сегодня выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания", — заявил он.

Решение об использовании ядерного оружие РФ может принять, если на нее или ее союзников нападут с применением аналогичного вооружения или обычного, но когда под угрозой оказывается существование страны в целом, отметил Медведев.

"Кроме того, мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО", — написал Медведев.

Если РФ применит в отношении Украины ядерное оружие, считает Медведев, то НАТО вмешиваться не станет, поскольку для них безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя будет куда важнее, чем "никому не нужная погибающая Украина".