В школах России предложили сделать входные шлюзы, как в СИЗО

Шлюзы, как в СИЗО, видеокамеры с нейросетью — такое будущее может ждать российские школы. Реформу стратегии безопасности для учебных заведений в России эксперты обсуждают уже не первый год. Но и сейчас, после теракта в Керчи, расстрела гимназии в Казани, трагедии в Перми, а сейчас и стрельбы в школе Ижевска, стратегия не сдвинулась в мертвой точки. Как сообщает "МК", председатель общероссийского профсоюза Негосударственной сферы безопасности Дмитрий Галочкин знает идеальную модель школьной безопасности.

По мнению Галочкина, важна правильная архитектурная форма, нужен высокий забор. И главное - система контроля доступа. Например, с использованием личного магнитного пропуска, который ученики и учителя смогут прикладывать к устройству.

На входе в школы недостаточно металлодетектора. Нужны входные шлюзы, как в СИЗО.

"Шлюз работает так: вы открыли одну дверь, зашли, дверь за вами закрылась. Вторая дверь не откроется до тех пор, пока вы не пройдете через рамку металлоискателя или иное сканирующее устройство. Кроме того, такая система дает охраннику время осмотреть вас и убедиться, что вы не являетесь злоумышленником", - говорит Дмитрий Галочкин.