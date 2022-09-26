В Казани задержан сообщник стрелка с улицы Светлой: он говорит, что его «подставили»

В Казани задержан сообщник стрелка с улицы Светлой. Мужчина является владельцем пневматического оружия, из которого неадекват открыл стрельбу из окна жилого дома.

Как сообщает Mash Iptash, мужчины выпивали дома. И после возлияний хозяин квартиры Роман начала стрелять из окна, воспользовавшись оружием друга.

Стрелок задержан. Оказалось, что и ранее он вел себя неадекватно - бросал кирпичи, мешал соседям. Задержанный друг заявил:

"Я ничего не делал, меня подставили".

Напомним, о стрельбе во дворе пятиэтажки на Светлой стало известно сегодня, 26 сентября.