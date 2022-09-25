И машины в ход пойдут: В Татарстане на мобилизацию могут забрать у владельцев авто

В Татарстане у автовладельцев могут забрать машины на мобилизацию. Автомобилистам разъяснили, как может происходить процедура.

Так, в пункте 5 приказа военного комиссара Татарстана Сергея Погодина «Об объявлении мобилизации» есть дополнение «по особому распоряжению».

«Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, гражданам — владельцам транспортных средств по особому распоряжению доставлять исправные автомобильные транспортные средства, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований», - гласит документ.

Также в пункте 6 сказано, что те, кто не доставит транспортные средства в установленные сроки по нарядам военных комиссариатов, будут нести ответственность в соответствии с законодательством страны.