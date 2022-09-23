Лесники Татарстана рассказали, почему в лесах республики пропали грибы

Грибники массово жалуются на отсутствие грибов в лесах Татарстана. Лесники решили объяснить, в чем дело.

Причина - в продолжительной жаре и засухе в конце лета. Об этом сообщает участковый лесничий Столбищенского лесничества Ленар Касимов, его цитирует "Татар-Информ".

"Сейчас начали встречаться подберезовики и местами маслята. Белые грибы и опята пока мне не попадались, хотя в предыдущие годы в такое время они уже бывали", – сказал он.

Грибницы, по словам эксперта, пересохли. Так уже было, в 2010 году, когда стояла страшная засуха.

Однако сейчас в РТ идут дожди, стало тепло, и это внушает оптимизм - ситуация с грибами еще может измениться к лучшему. Отправляться в лес "на разведку" грибникам рекомендуется через несколько дней.