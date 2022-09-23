Агутин, Нагиев, Макарский, Батрутдинов и другие попадают под критерии мобилизации в РФ

Некоторые знаменитости, в свое время служившие в армии и имеющие нужные учетные специальности, возможно, на время сделают паузу в творчестве, поскольку полностью подпадают под критерии мобилизации.

Издание StarHit.ru сообщает, кому может прийти повестка в зону СВО.

Леонид Агутин служил в 1986 году в пограничных войсках.

Антон Макарский служил в рядах Внутренних войск МВД.

Сергей Глушко - не только отменный стиптизер, но и выходец и семьи военных, он учился в военно-космической академии имени Можайского, а служил на космодроме Плесецк.

Дмитрий Нагиев служил в войсках противовоздушной обороны (ПВО) под Вологдой.

Тимур Батрутдинов служил в войсках связи.

Владимир Вдовиченков учился с мореходной школе в Кронштадте. А потом служил в Мурманске и в Балтийске.