Google извинилась за сбой, затронувший десятки онлайн-сервисов

12 июня 2023 года произошёл масштабный сбой в работе интернет-сервисов, использующих инфраструктуру Google. Проблемы затронули такие популярные платформы, как Spotify, Snapchat, Etsy, OpenAI, Cloudflare и YouTube.

Компания Google опубликовала официальный отчёт 14 июня на сайте Google Cloud, в котором признала свою ответственность и извинилась за случившееся. Сбой произошёл около 20:50 по московскому времени, и специалисты смогли восстановить большинство сервисов в течение трёх часов.

Причиной инцидента стало обновление системы безопасности API, проведённое 29 мая. Ошибки в программном коде дали о себе знать спустя две недели — инструкции не были помечены должным образом, из-за чего система восприняла их неправильно. По мнению разработчиков, правильная маркировка могла бы позволить выявить проблему ещё на этапе тестирования.

Компания признала, что сбой повлиял на пользователей и бизнес-клиентов, а также негативно сказался на доверии к её сервисам. В отчёте указано, что пострадали 86 продуктов, включая Gmail, Google Docs и Google Drive.

Источник: rossaprimavera.ru