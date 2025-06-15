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Учёные нашли альтернативу аспирину в профилактике сердечных заболеваний

Новое исследование, опубликованное в The BMJ,

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Новое исследование, опубликованное в The BMJ, показало, что препараты из группы ингибиторов P2Y12 могут стать более эффективной заменой аспирину для пациентов с ишемической болезнью сердца. Об этом сообщает InnovaNews.

Мета-анализ пяти клинических испытаний с участием более 16 тысяч пациентов показал, что эти препараты снижают риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений на 23%, при этом не увеличивая риск серьёзных кровотечений.

Авторы подчёркивают, что для предотвращения одного негативного исхода требуется лечение 46 пациентов. Хотя уровень смертности был схож с показателями при использовании аспирина, исследователи считают, что необходимо продолжить изучение этих препаратов, чтобы оценить их эффективность при длительном применении и подготовить новые клинические рекомендации.

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