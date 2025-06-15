Виноград и арахис могут помочь сохранить мышцы при неправильном питании

Учёные из Университета Ковентри (Великобритания) пришли к выводу, что природное вещество ресвератрол способно защищать мышцы от разрушения даже при потреблении жирной пищи. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ресвератрол содержится в красном винограде, арахисе и некоторых других продуктах. Он давно известен своими противовоспалительными свойствами, но теперь учёные доказали, что это соединение помогает сохранить мышечную силу в условиях метаболического стресса.

В ходе эксперимента мышей кормили продуктами с высоким содержанием жира. Одна из групп дополнительно получала ресвератрол. У этих животных мышечная сила сохранялась на более высоком уровне по сравнению с контрольной группой. Особенно хорошо вещество подействовало на те мышечные волокна, которые первыми страдают от последствий неправильного питания.

Исследователи считают, что полученные данные могут быть полезны для людей с ожирением. В дальнейшем планируются клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность ресвератрола у человека.