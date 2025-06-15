Татарстан вложил 2 миллиарда рублей в развитие туризма

На международном форуме «Путешествуй!» Татарстан подвёл итоги работы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как сообщил глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, с 2021 по 2024 год на развитие отрасли было выделено почти 2 миллиарда рублей. Об этом пишет TNV.ru.

Эти средства позволили реализовать 178 туристических проектов. Среди них — строительство новых гостиниц, в том числе за городом, покупка современного оборудования, благоустройство пляжей и адаптация туристической инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Также были организованы крупные фестивали.

Национальные проекты, в том числе в сфере туризма, реализуются в России с 2019 года по инициативе президента Владимира Путина. Новый указ о наццелях развития до 2030 года и перспективе до 2036 года был подписан главой государства 7 мая 2024 года.