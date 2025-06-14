В Татарстане ограничили скорость мобильного интернета

В Татарстане временно введены ограничения на скорость мобильного интернета. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, снижение скорости связано с жалобами местных жителей на проблемы с интернет-соединением, но это временная мера.

Ограничения были введены в связи с необходимостью обеспечения безопасности на фоне действующего сигнала «Беспилотная опасность». Все службы находятся в повышенной готовности для защиты населения. После стабилизации ситуации скорость интернета вернется к обычному уровню.

Источник: tatar-inform.ru