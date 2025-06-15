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Под Воскресенском снимают фильм о колокольном звоне в заброшенном храме

Документальный фильм под названием «Звон» начал...

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Документальный фильм под названием «Звон» начали снимать в округе Воскресенск при поддержке гранта от «Росмолодёжи». Картина расскажет о состоянии и будущем искусства колокольного звона в России.

Первой съёмочной площадкой стала старая церковь Покрова Пресвятой Богородицы, находящаяся неподалёку от Воскресенска. Храм был построен во второй половине XVIII века и сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Волонтёры и паломники стараются восстановить его.

Создателей фильма заинтересовал Воскресенский округ благодаря расположенной здесь школе звонарей — одной из немногих в стране. Именно эта школа стала источником вдохновения для проекта.

Фильм стал дипломной работой Виктории Федосеевой, студентки третьего курса института журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ.

В ближайшее время команда отправится в поездку по нескольким городам, включая Ростов Великий, Архангельск, Санкт-Петербург и Псков, чтобы собрать дополнительные материалы. Показ фильма для школьников Воскресенска запланирован на 2026 год.

Источник: regions.ru

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