Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Иннополис 10 лет: праздник с аквагримом, мастер-классами и живыми выступлениями

Иннополис, молодой и стремительно развивающийся город IT-специалистов, отметил свой 10-летний юбилей. За прошедшие годы он прошел путь от амбициозного старта до местной «столицы» технологий, привлекая не только айтишников, но и представителей других профессий. Празднование юбилея стало настоящим отражением изменившегося облика города — от масштабных шоу и звездных гостей к более камерному, но не менее значимому событию, где главными участниками стали сами иннополисяне.

Иннополис отмечает 10 лет: юбилей с акцентом на семьи и уют

Праздничные мероприятия состоялись на площади рядом с университетом, и хотя в этом году не было громких шоу с истребителями и мировыми звездами, иннополисяне пережили яркое и душевное событие.

Одной из главных особенностей юбилея стал акцент на детях и их активном участии в празднике. С самого утра площадь города заполнилась смехом и радостью маленьких жителей Иннополиса. Одним из самых ярких событий стала огромная раскраска, которая растянулась прямо на плитке площади. Дети с увлечением рисовали на ней фломастерами, создавая свои маленькие шедевры.

Автор фото: Алина Алмакаева

В уголке развернулась зона с аквагримом, где юные модницы терпеливо ждали своей очереди, чтобы на их лицах появились яркие рисунки.

Фуд-корт: вкусное разнообразие для всех вкусов

Для тех, кто пришел на праздник не только ради развлечений, но и чтобы насладиться вкусной едой, был организован фуд-корт. Здесь можно было найти разнообразные блюда на любой вкус. Среди самых популярных угощений были гонконгские вафли, чуррос, плов, а также бабл-чай и кофе, которые согревали гостей в этот июньский день.

Гости могли наслаждаться не только едой, но и расслабленным общением на свежем воздухе, а также обменяться впечатлениями от праздника. В сочетании с музыкальным фоном и общим духом праздника, это место стало важной частью юбилейного мероприятия.

Уличный театр и концерты: культурная программа для всех возрастов

С 16:30 началась официальная программа, когда на сцену вышли артисты уличного театра «Небесная карусель» из Санкт-Петербурга. Их яркие костюмы и забавные номера сразу привлекли внимание детей, которые активно включались в шоу, помогали артистам решать загадки и не сдерживали смех, глядя на комичные гримасы. Это выступление стало настоящим украшением праздника, привнося элемент театрального волшебства и радости.

Позже жители Иннополиса могли насладиться музыкальными выступлениями местных групп и приглашенных исполнителей. Вначале на сцену вышел иннополисянский коллектив «АСАП», а затем выступили группы Beku и хопелес. Вечер завершился ярким концертом группы Beautiful Boys, а кульминацией праздника стало выступление Pizza.

Поздравления от властей: мэр и вице-премьер РТ о будущем Иннополиса

Не обошлось и без официальных поздравлений. Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, приветствуя жителей, отметил, что это «не то время, когда нужно отмечать юбилей с точки зрения шума и веселья», но при этом подчеркнул уникальность Иннополиса и его атмосферу. Он также поблагодарил основателей города, Рустама Минниханова и Николая Никифорова, которые заложили идеологическую основу проекта.

«Иннополис — это город с особой атмосферой, и эта уникальность чувствуется везде, от рабочих мест до мероприятий», — сказал Шайхутдинов.

Мэр города Дмитрий Вандюков в своем обращении подчеркнул важность создания комфортных условий для жизни и работы.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Компании в нас верят, а мы должны создавать для них условия, чтобы сотрудники становились жителями нашего города, а не работали удаленно. Я знаю, что они хотят сюда, и мы обязаны предоставить им такую возможность», - отметил он.

10 лет Иннополиса: праздник, который объединяет

Иннополис, который за 10 лет стал не только центром высоких технологий, но и уютным городом для своих жителей, отметил юбилей с душевной атмосферой. Праздник, ориентированный на семьи, детей и активное участие местных жителей, стал важным шагом на пути развития города.