Археологи изучают древние ходы под Европой с неизвестным назначением

Под территорией Европы тянется сеть странных подземных ходов, известных как эрдсталлы. Эти тоннели, выдолбленные вручную, до сих пор остаются загадкой для археологов. Почему и кем они были созданы — остаётся неясным, несмотря на множество версий.

Сейчас известно о более чем двух тысячах таких тоннелей, большая часть которых расположена в Баварии и Австрии. Типичная особенность — один вход и выход, часто замаскированный под обычные объекты. Проходы узкие, с овальным сечением и плавными изгибами, что указывает на наличие общего стандарта строительства. Некоторые из них, по мнению учёных, появились более 5000 лет назад, а возможно — ещё на 7000 лет раньше.

Археолог Генрих Куш в своей книге утверждает, что тоннели обнаружены под неолитическими поселениями по всей Европе. Однако скептики критикуют его за нехватку убедительных доказательств — артефакты внутри ходов почти не находят.

Среди гипотез — использование коридоров как тайных укрытий от разбойников, религиозных мест или даже лечебных камер. Также выдвигалась версия о древней подземной дороге, соединяющей Шотландию и Турцию. Некоторые тоннели настолько узки и длинны (до 350 метров), что перемещаться по ним сложно, особенно из-за нехватки кислорода.

Есть и мистика — тоннели связывают с обрядами и подземным миром. В некоторых местах входы случайно находят и сегодня: например, один проход был обнаружен после того, как на лугу провалилась корова. Выходы тоннелей могут вести в самые неожиданные места — под дом, кухню или даже печь.

Некоторые предприимчивые жители Европы стали превращать такие находки в туристические аттракционы. Однако они предупреждают: длительное пребывание в тоннеле может быть опасным для здоровья.

Исследователи предполагают, что эти сооружения служили разным целям в разные эпохи, а значит, их тайна ещё далека от разгадки.

Источник: pronedra.ru