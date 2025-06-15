Научное достижение Максима Никитина, связанное с молекулярной биологией, получило признание на государственном уровне. Президент России Владимир Путин вручил учёному Государственную премию за вклад в науку и технологии во время церемонии, приуроченной ко Дню России в Кремле.

Максим Никитин, который руководит лабораторией нанобиотехнологий в МФТИ, открыл новый способ хранения генетической информации. Речь идёт о явлении, которое он назвал «молекулярной коммутацией» — этот процесс позволяет передавать данные между цепочками нуклеиновых кислот, даже если они не комплементарны.

Учёные считают, что это открытие может помочь глубже понять, как возникают сложные заболевания, и, возможно, приведёт к новым методам их лечения. Исследование доказало, что даже слабые связи между молекулами могут содержать сложную информацию, расширяя тем самым наше представление о работе ДНК.

Интересно, что вдохновением для научных изысканий Никитина служит музыка — он особенно ценит произведения Чайковского, Рахманинова и композитора Александра Зацепина. По словам учёного, именно творчество помогает ему мыслить нестандартно и находить новые идеи в науке.

Источник: technosuveren.ru