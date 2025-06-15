РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

В Татарстане от удара БПЛА погиб один человек

15 июня МЧС объявило в Татарстане режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ограничения затронули работу аэропортов Казани и Нижнекамска, а также повлияли на качество связи, транспортную систему и расписание авиарейсов. Одновременно с этим в Елабужском районе произошло падение обломков беспилотника, в результате чего погиб один человек и пострадали ещё 13. Власти республики заявляют о стабильной работе всех систем жизнеобеспечения и усиленных мерах безопасности.

Режим угрозы атаки БПЛА

Режим был введён в 6:26 утра. Росавиация ввела ограничения на полёты: два татарстанских аэропорта — в Казани и Нижнекамске — не принимали и не отправляли рейсы.

«15 июня Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая по указанию органов управления воздушным движением временно не осуществляет приём и отправку воздушных судов. С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту проводится работа представителями авиакомпаний и работниками аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82). Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребёнка в аэропорту», — говорится в сообщении.

В 14:39 ограничения были сняты.

Влияние на транспорт и инфраструктуру

Сразу после введения режима жители Казани начали сообщать о сбоях в работе мобильного интернета. Пресс-служба раиса Татарстана пояснила, что это связано с мерами безопасности: ограничения вводятся для предотвращения возможного внешнего управления дронами через мобильные сети. Такие перебои — временные, и, как заверили власти, после снятия режима связь будет восстановлена.

Автор фото: МЧС

Интернет-сбои отразились на повседневной жизни: в городском транспорте наблюдались трудности с оплатой банковскими картами, что потребовало от пассажиров перехода на наличный расчёт.

«Меня с 22 автобуса выгнали. Говорят, что терминалы не работают. Я начал спорить, это разве моя проблема. Сказали на следующей выходить. Ехал в сторону Тукая», — рассказал Артём А.

В «Метроэлектротрансе» предупредили о возможных задержках при оплате в трамваях и троллейбусах, хотя метро продолжило работать без изменений.

Дополнительное давление испытала сфера такси. Из-за ограниченного доступа к приложениям и повышенного спроса, тарифы резко выросли. В магазинах также зафиксированы сбои в системах безналичной оплаты.

Задержки рейсов и изменения маршрутов

По данным к утру 15 июня, вылеты 18 рейсов из Казани были задержаны. Ещё более напряжённой оказалась ситуация с прилётами: 26 рейсов ожидали разрешения на посадку или были перенаправлены. Так, рейсы из Бишкека и Новокузнецка направили в Самару, а один из рейсов из Москвы приземлился в Нижнем Новгороде.

Подобные меры предпринимаются для минимизации рисков, связанных с возможным появлением беспилотников вблизи аэропортов.

Инцидент в Елабужском районе

Наиболее серьёзный инцидент произошёл в Елабужском районе.

Автор фото: Казань на максималках

«Сегодня была совершена очередная атака вражескими беспилотниками на территорию Республики Татарстан», — сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

При ликвидации одного из аппаратов его обломки упали на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода. В результате погиб рабочий, ещё 13 человек получили травмы. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

«Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте возник пожар, его ликвидацию также оперативно провели соответствующие службы», — уточнил Минниханов.

Также он выразил политическую позицию, что атака на гражданских людей ещё раз доказывает кровавый и жестокий киевский режим, с которым борется наша страна.

«Приношу глубокие соболезнования семье погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавил он.

Несмотря на возникшие трудности, в республике продолжают функционировать все предприятия и объекты жизнеобеспечения.