Узнать подробности о действующих программах можно по указанным ссылкам на сайте «Ак Барс Дом» или у менеджеров по телефону 8 (843) 244-80-64. Не является публичной офертой. Цены на квартиры могут меняться — актуальная информация на сайте.
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