Как выбрать идеальный жилой комплекс?
Четыре удивительные истории
Выбор квартиры — как выбор жизни. Одни ищут активный ритм мегаполиса, другие — размеренность и спокойствие, кто-то мечтает о своем уголке у сада, а для кого-то важно всё и сразу. Мы расскажем, как пара из Казани выбирала свою квартиру, чтобы показать, что мечты воплощаются.
Артур и Рината — яркие представители казанской молодежи: современные, энергичные, полные идей. Им нужен дом, который не тормозит, а подхватывает их темп, при этом ребята часто работают в удаленном режиме и мечтают об уютном пространстве, в котором они смогут написать свою семейную историю.

  • Он — руководитель IT-проектов, выбирает комфорт и тишину,
  • Она — журналист с душой художника, всегда в центре событий мегаполиса, но с мечтой о творческом уголке, где можно услышать себя.
Ребята считают, что будущее рождается именно в новых жилых комплексах Казани, поэтому свой взгляд устремляют на новостройки. Просторные и уютные дворы без машин, дизайнерские входные группы, атмосфера свободы и вдохновения — всё это жилые комплексы от одного из крупнейших застройщиков Татарстана «Ак Барс Дом». Расскажем, как герои выбирали свое место для жизни, и что для них значит быть дома по-настоящему.
«Мой Ритм» — для тех, кто в тренде
«Для себя мы ищем комфорт как главный интерфейс жизни и вайб безмятежности, при этом доступность всего нужного — кафе, спорт, и где можно поработать на улице во дворе. В этом комплексе всё в шаге, и даже в самый загруженный день остаёшься в графике», — отмечает Артур.
«Все продумано до мелочей, даже для спорта, — подчеркивает Артур, глядя на двор. — Не „турник у подъезда“, а полноценные площадки: воркаут, кардио, отдельное поле с трибунами».
Комплекс расположен вдоль проспекта Победы, в динамичном районе с удобной транспортной развязкой. Здесь скоро откроется станция метро, рядом крупные торговые центры, атмосферные кафе. ​​И главное — возможность оставаться в потоке большого города, при этом не теряя личного пространства. Жилой комплекс признан лучшим в России в конкурсе «ТОП ЖК 2025» от Единого ресурса застройщиков РФ и становится новой точкой притяжения.
Первым выбор пал на жилой проект «Мой Ритм» — и стал идеальным попаданием.
Во дворах множество уютных и полезных пространств: гамаки и шезлонги, спортивные зоны, удобные скамейки с зарядками для ноутбуков. Игровые площадки распределены по возрастам: для малышей — безопасная зона, для старших — треки и полосы активности.
Продуманные решения предлагаются и в местах общего пользования: светлые и просторные подъезды, лаунж-зоны, колясочные и кладовые, паркинги.
Здесь сложилась собственная инфраструктура: открыты  детские сады, многопрофильный лицей, много магазинов, небольших ресторанчиков и салонов красоты, а также места отдыха для детей и взрослых.

Особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств. Это и городская площадь, и спокойные пешеходные бульвары, и огромный игровой парк «Озеро дракона» на площади более гектара с горками, квестами и скалодромом.
Пространство, которое не давит
«Когда я вижу большие окна и высокие потолки, мастер-спальни и гардеробные — у меня сразу „щёлкает“. Это место, в котором хочется жить, — делится Артур, рассматривая планировки квартир».
Что покорило:
  • Авторское благоустройство дворов и спортивные площадки.
  • Стильные холлы с вместительными зонами для хранения велосипедов и колясок.
  • Разнообразные варианты планировок, в том числе с мастер-спальнями, гардеробными и террасами.
Главным преимуществом комплекса стала не только особенная среда, но и атмосфера архитектурной невесомости. Архитектура проекта продумана так, чтобы дома не сковывали взгляды жителей своими стенами и не возникало ощущения замкнутого пространства. Мой Ритм — это город, в котором видно небо.

В Моем Ритме создается ощущение, что вы находитесь на курорте даже внутри домов: планировки от студий до пентхаусов на весь этаж, личные открытые террасы, ванные с большими окнами.
Доступные варианты в ЖК «Мой Ритм»
«Мы будто попали в пространство, которое движется с нами в одном ритме», — улыбается Рината.
Для творческой пары важно найти не просто жильё, а вдохновляющее место. В Моем Ритме они почувствовали эту волну. «Мой Ритм» — это как жить в центре событий, не теряя личного пространства. Для тех, кто не сбавляет оборотов.
В комплексе — разнообразие планировочных решений: от эргономичных студий до просторных четырехкомнатных для больших семей. Площадь квартир от 25 до 130 кв.м. Увеличенное остекление позволяет максимально заполнить домашнее пространство естественным светом. Цены начинаются от 8 млн рублей.
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Солнечный город — где счастливы взрослые и дети
«Мы увидели место, где наши будущие дети смогут расти счастливыми, — шутит Рината. — Это не просто дом, а целый солнечный мир».
«Солнечный город» находится в Приволжском районе Казани на пересечении ул. Баки Урманче и Оренбургского тракта. Настоящий семейный оазис, состоящий из трех разноэтажных башен 4, 9 и 17 этажей.
Во дворе — несколько прогулочных зон:
  • Детская площадка с батутом, песочницей, горкой и каруселью — новое, безопасное пространство, продуманное по возрастам.
  • Воркаут-зона для уличных тренировок и движения на свежем воздухе.
  • Зона отдыха — уютная беседка в тишине, закрытая искусственным рельефом и деревьями.

Ландшафтное и всесезонное озеленение — сирень, барбарис, липы, рябина, ели и сосны — создают особую атмосферу круглый год.
В пешей доступности школы и детские сады, офисные и досуговые центры, кафе и магазины. Есть возможности и для профессионального спорта: недалеко «Академия тенниса», «Центр волейбола», бассейн, а ещё крупнейшие медицинские центры республики — РКБ и ДРКБ.
Дом как отдельное коммьюнити, где каждый может найти себе окружение по интересам. Для любителей вдохновляющих пейзажей из окон подойдут высокие башни, а для любителей пения птиц за окном прекрасно подойдут низкие этажи.

Это последний дом в большом жилом семейном микрорайоне с разнообразными игровыми площадками, Солнечным бульваром для вечерних прогулок. Всё создано для того, чтобы семьи чувствовали себя спокойно и безопасно.
Дом, где всё на своём месте
Входные группы — в скандинавском стиле: светлые цвета, декоративные светильники, система антиобледенения. Внутри — колясочные с креплениями для велосипедов и полками для хранения. Входы в подъезды выполнены на одном уровне с тротуаром, что удобно для родителей с колясками и пожилых людей. Подъезды сквозные, с выходами во двор и внешнюю часть дома.

Что понравилось:
  • Все нужное в шаговой доступности — целый город в городе.
  • Интересные площадки для всех возрастов, как для отдыха, так и спорта.
  • Особая атмосфера, как в клубном доме.
Доступные варианты в «Солнечном городе»
В продаже квартиры в новом доме с площадью от 34 до 69 м², цены — от 8,2 млн ₽. Предусмотрены вместительные лоджии, большие окна, светлые кухни-гостиные.
Купить квартиру можно: в ипотеку, по семейной программе, с господдержкой, в рассрочку от застройщика, за полную стоимость.

«Солнечный город» — место, наполненное светом, как образ жизни. Здесь можно не начинать с нуля, а продолжить писать лучшую главу своей жизни.
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«Дома у сада» — семейный остров на лоне природы
«Здесь словно другая жизнь. Утром — кофе на лоджии с видом на зелень, вечером — работа за ноутбуком в саду. Будто дышится свободнее», — считает Рината.
Квартал «Дома у сада» расположен в перспективном Лаишевском направлении, в 20 минутах на машине до центра Казани или на общественном транспорте до метро. Недалеко от квартала-сада — ж/д станция «Юбилейная», от которой на пригородных поездах можно доехать до вокзала или до аэропорта.
Город — это движение и энергия, но порой хочется больше простора и близости к природе, поэтому Артур с Ринатой решили присмотреться к жизни в пригороде. Внимание привлёк проект «Дома у сада» — место, где вместо шума машин по утрам слышны птичьи трели, а во дворах раскинутся зеленые сады.
В Усадах сложившаяся развитая инфраструктура: две большие новые школы, айти-детский сад, спортклубы, магазины, медклиники, пекарни и пункты выдачи маркетплейсов. Идеальное место для тех, кто строит карьеру во фрилансе, работает на себя, пишет стартапы и планирует счастливую семью. Артур и Рината поняли: это место, где можно жить в спокойствии и гармонии с окружающей природой, не выпадая из городского ритма — особенно, если офис только пару раз в неделю.
Рядом с поселком — лесные массивы и чистые озера, а простор взгляда не упирается в индустриальные объекты и буквально уходит за горизонт. Что касается философии проекта, застройка следует концепции «квартала-сада», идея которого навеяна самим местом: раньше с. Усады славилось ароматными фруктовыми садами. Таким образом, вокруг домов создаются не просто общественные пространства, а сады, где жители могут не только прогуливаться, но и организовывать коворкинг-зоны, локации для полноценного досуга или ретрита после рабочей нагрузки. Для этого есть все необходимое: шезлонги, гамаки, беседки, столы для совместного творчества, воркаут-зоны. Дворы-сады продуманы в разном стиле: от английского до кантри, и всесезонное озеленение будет радовать круглый год.
В Домах у сада безмятежность — часть повседневного комфорта, где не нужно сбавлять темп, чтобы выдохнуть. Чего не будет во дворе, так это машин. Дворы создают ощущение уюта и приватности. Это место, где можно жить не только внутри квартиры — но и рядом с ней.

Что порадовало:
  • Расположение: всё рядом, и в то же время — отдаление от городской суеты.
  • Планировки — продуманные, с правильной геометрией и возможностью легко зонировать пространство.
  • Вид из окон, уходящий за горизонт, — как постоянный релакс.
Доступные варианты в «Дома у сада»
В продаже — квартиры площадью от 37 до 80 м².
Цены — от 7,5 млн ₽.
Купить квартиру можно: в ипотеку, по семейной программе, с господдержкой, в рассрочку от застройщика, за полную стоимость.

«Дома у сада» — это место, где природа стучится в окно и приглашает жить медленнее, глубже, осознаннее. Минималистичная архитектура, эргономичные квартиры, развитая экосистема — пространство словно создано для тех, кто ценит тишину и внутреннюю гармонию. Здесь уютно всем: и детям, и взрослым, и тем, кто наконец решил притормозить, чтобы жить.
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Открыть для себя «Новый свет»
«Для нас также важно, чтобы жильё не отставало от современных технологий, — говорит Артур. — И мы считаем, что „Новый Свет“ — это город завтрашнего дня».
Комплекс строится по принципу сомасштабности человеку, где много воздуха, зелени и открытого пространства. Каждый микрорайон отличается палитрой и деталями, но при этом всё смотрится органично и спокойно. Фасады — сдержанные, современно-минималистичные.
Еще один проект в перспективном Лаишевском направлении, который привлек внимание пары — «Новый свет». Захотелось окунуться в эконопространство и прочувствовать свою жизнь в новом жилом комплексе с урбан-виллами не выше 4 этажей.

В основе концепции жилого комплекса лежит мировая тенденция строительства городов «здоровое строительство» (Urban Health). В таких условиях хочется уделять больше внимания саморазвитию и своему здоровью.
В домах малоэтажной застройки создается атмосфера добрососедских отношений, когда люди знают друг друга и дружат. В Новом свете нет проблем с парковкой, а сеть велодорожек позволяет меньше использовать автомобиль при перемещении по микрорайону, способствуя сохранению экологии.

В проекте предусмотрены патио, террасы, большие окна. Все продумано для спокойной жизни: система безопасности с видеонаблюдением, заложены возможности для подключения «умной квартиры».
Двор, в который выходишь не по делу, а по настроению
Благоустройство спроектировано так, чтобы двор стал продолжением дома — тихим, безопасным и по-настоящему своим. Особое настроение создаст озеленение — более 100 видов растений: хвойные, лиственные, кустарники, злаки и разнотравье. Даже осенью и зимой пространство остаётся живым.

Инфраструктура — как реальный план развития. В первой очереди запланированы:
  • Пешеходные и велосипедные дорожки — отдельные, разведены зелёными буферами, чтобы потоки не мешали друг другу,
  • бульвар и событийная площадь — место для праздников, встреч и локальных фестивалей,
  • уютные зеленые скверы и зоны для отдыха и встреч,
  • Собственные магазины, салоны, пункты выдачи маркетплейсов — целый город в городе,
  • в перспективе развития территории рядом с домами запланированы два детских сада (на 220 и 260 мест) и школа на 1500 учеников.
В «Новом свете» каждый найдет занятие по душе: семьи с детьми смогут увлекательно провести время на площадках, жители более старшего возраста — в уютных тихих зонах, а фрилансеры —  работать за ноутбуком в сквере возле дома.

«Новый свет» предполагает комплексную застройку. Помимо благоустроенного двора, жителей также порадует семейный парк на 1,5 гектара, который построят в первом микрорайоне. Спортивные площадки, детские зоны, места для пикников и отдыха, пространство для культурных мероприятий — все это будет обустроено в парке прямо на территории комплекса.
Доступные варианты в «Новом свете»
В продаже — квартиры площадью от 35 до 123 м². Подойдут как для тех, кто ищет компактное пространство для начала, так и для больших семей, которым нужные большие кухни, где можно собираться за большим столом.

Цены начинаются от 6,8 млн ₽. Квартиры с продуманными планировками и с готовым ремонтом, чтобы вы могли сразу заехать и обустроиться, не затрачивая время и средства.
Купить квартиру можно: в ипотеку, по семейной программе, с господдержкой, в рассрочку от застройщика, за полную стоимость.

«Новый свет» — когда мечты не нужно собирать по частям. Это не частный пригород, а продуманный современный квартал.
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Быть дома — значит быть собой
Четыре разных проекта. Четыре истории. Один общий мотив — желание жить в том месте, которое не просто удобно, а по-настоящему отражает характер. Жилые комплексы от «Ак Барс Дом» — это не просто квадратные метры. Здесь мечты становятся реальностью.

А где бы вы начали свою главу?
Узнать подробности о действующих программах можно по указанным ссылкам на сайте «Ак Барс Дом» или у менеджеров по телефону 8 (843) 244-80-64. Не является публичной офертой. Цены на квартиры могут меняться — актуальная информация на сайте.
Реклама. ООО «Ак Барс Дом», ОГРН 1 101 690 072 032, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1. Адрес: Казань, проспект Альберта Камалеева, 26/12 Сайт: akbars-dom.ru

ЖК «Мой Ритм» (ООО «СЗ «Микрорайон М1»), ЖК «Новый свет» УБ-3 (ООО «СЗ «Близкий»), ЖК «Дома у Сада» (ООО «СЗ «Новые Усады»), ЖК «Солнечный город» ПК-14 (ООО «СЗ «Микрорайон М8»). Проектные декларации размещены: Наш.Дом.РФ