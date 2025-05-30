В продаже — квартиры площадью от 35 до 123 м². Подойдут как для тех, кто ищет компактное пространство для начала, так и для больших семей, которым нужные большие кухни, где можно собираться за большим столом.



Цены начинаются от 6,8 млн ₽. Квартиры с продуманными планировками и с готовым ремонтом, чтобы вы могли сразу заехать и обустроиться, не затрачивая время и средства.

Купить квартиру можно: в ипотеку, по семейной программе, с господдержкой, в рассрочку от застройщика, за полную стоимость.



«Новый свет» — когда мечты не нужно собирать по частям. Это не частный пригород, а продуманный современный квартал.