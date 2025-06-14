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Учёные Гарварда раскрыли диету, защищающую от рака поджелудочной железы

Диета, защищающая от рака поджелудочной железы:...

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Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения представили данные, подтверждающие, что правильное питание способствует улучшению обмена веществ и снижению объёма висцерального жира, даже без значительного снижения веса. Результаты работы были опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.

В исследовании участвовали 761 взрослый человек с абдоминальным ожирением — состоянием, когда избыточный жир скапливается в области живота, окружающий внутренние органы. Хотя этот жир необходим для сохранения тепла, его избыток нарушает работу органов, влияет на гормональный баланс и увеличивает риск заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни и расстройства обмена веществ.

Эксперимент продолжался от полутора до двух лет. Участникам предложили придерживаться различных типов здорового питания: от низкоуглеводного и низкожирового до классического и «зелёного» вариантов средиземноморской диеты.

Результаты показали, что у некоторых участников наблюдалось снижение массы тела более чем на 5%, у других — менее выраженное похудение. Около трети испытуемых не изменили свой вес или даже набрали его. Однако у тех, кто потерял вес, зафиксировано улучшение показателей здоровья, таких как повышение уровня «хорошего» холестерина, снижение триглицеридов, лептина, инсулина и уменьшение жировых отложений в печени.

Интересно, что даже у тех участников, чей вес не изменился, улучшились метаболические показатели. Это подтверждает, что рациональное питание оказывает положительное влияние на обмен веществ независимо от потери массы тела. Исследование подчеркивает важность качественного питания для профилактики хронических заболеваний и поддержания здоровья.

Источник: planet-today.ru

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