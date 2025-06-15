Учёные выяснили, какие лекарства опасны для печени

Группа исследователей провела анализ 194 медикаментов, в инструкциях которых упоминаются побочные эффекты, влияющие на печень. В результате было выявлено 17 препаратов, вызвавших 1739 случаев госпитализации по причине острой печёночной недостаточности.

В перечень потенциально опасных вошли: метронидазол (противомикробное средство), ставудин (противовирусный препарат), а также лекарства, применяемые при онкологических заболеваниях — эрлотиниб, леналидомид и талидомид. Кроме того, серьёзные риски для печени несут хлорпромазин (антипсихотик) и изониазид (средство против туберкулёза).

Учёные подчёркивают, что такие препараты необходимо использовать строго под наблюдением специалиста. Самолечение может привести к тяжёлым последствиям и угрозе здоровью печени.

Источник: akpars.ru