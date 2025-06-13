Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики. В Татарстане продолжается череда праздничных мероприятий, посвященных традиционному Сабантую. Однако главное торжество в столице республики еще впереди — казанский Сабантуй состоится 21 июня 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, отметив, что к этому моменту праздник уже пройдет во всех районах республики.

В Казани Сабантуй традиционно развернется на трех площадках:

Лесопарковая зона озера Лебяжье

Дербышки

Березовая роща поселка Мирный

Организаторы сохранят все ключевые элементы праздника: борьбу корэш, выступления фольклорных коллективов и национальные угощения. При этом в программу добавят новые форматы, чтобы привлечь молодежь. Ожидается, что мероприятие соберет десятки тысяч гостей, в том числе из других регионов России.

Почему Сабантуй — больше чем праздник?

Сабантуй, что в переводе означает «праздник плуга», уходит корнями в глубокую древность. Он знаменует окончание весенних полевых работ и символизирует благодарность земле за урожай.

Рустам Минниханов, глава Татарстана, подчеркивает, что Сабантуй давно перерос рамки сельскохозяйственного торжества. Сегодня это символ культурного единства, объединяющий людей разных национальностей.

Что ждет гостей?

Спортивные состязания: Борьба корэш остается одним из самых зрелищных моментов праздника.

Концерты и танцы: Фольклорные коллективы представят богатство татарской культуры.

Национальная кухня: Гости смогут попробовать эчпочмак, чак-чак и кыстыбый.

В 2024 году Сабантуй совпал с закрытием игр стран БРИКС, что привело к усиленным мерам безопасности и очередям. В этом году организаторы надеются избежать подобных сложностей, но традиционные пробки у мест проведения, кажется, останутся неизменными.