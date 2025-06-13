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Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

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Казань готовится к главному Сабантую республики. В Татарстане продолжается череда праздничных мероприятий, посвященных традиционному Сабантую. Однако главное торжество в столице республики еще впереди — казанский Сабантуй состоится 21 июня 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, отметив, что к этому моменту праздник уже пройдет во всех районах республики.

В Казани Сабантуй традиционно развернется на трех площадках:

  • Лесопарковая зона озера Лебяжье

  • Дербышки

  • Березовая роща поселка Мирный

Организаторы сохранят все ключевые элементы праздника: борьбу корэш, выступления фольклорных коллективов и национальные угощения. При этом в программу добавят новые форматы, чтобы привлечь молодежь. Ожидается, что мероприятие соберет десятки тысяч гостей, в том числе из других регионов России.

Почему Сабантуй — больше чем праздник?
Сабантуй, что в переводе означает «праздник плуга», уходит корнями в глубокую древность. Он знаменует окончание весенних полевых работ и символизирует благодарность земле за урожай.

Рустам Минниханов, глава Татарстана, подчеркивает, что Сабантуй давно перерос рамки сельскохозяйственного торжества. Сегодня это символ культурного единства, объединяющий людей разных национальностей.

Что ждет гостей?

  • Спортивные состязания: Борьба корэш остается одним из самых зрелищных моментов праздника.

  • Концерты и танцы: Фольклорные коллективы представят богатство татарской культуры.

  • Национальная кухня: Гости смогут попробовать эчпочмак, чак-чак и кыстыбый.

В 2024 году Сабантуй совпал с закрытием игр стран БРИКС, что привело к усиленным мерам безопасности и очередям. В этом году организаторы надеются избежать подобных сложностей, но традиционные пробки у мест проведения, кажется, останутся неизменными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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