Немецкое правительство рассматривает идею изъятия средств с неактивных банковских счетов граждан. Планируется направить эти деньги — по оценкам, до 9 миллиардов евро — на создание фонда, посвящённого так называемым «социальным инновациям». Инициатива вызвала резкую критику со стороны банковского сообщества.

Ассоциация банков заявляет, что подобные действия нарушают базовые права собственности и представляют собой опасный прецедент. Финансовые эксперты также подчёркивают: вместо разумной экономической политики правительство склоняется к идеологическим экспериментам.

По данным делового портала, доступ к средствам с «ничейных» счетов был предусмотрен в коалиционном соглашении между ХДС и СДПГ. То есть ещё на этапе формирования правительства партнёры заложили возможность управления средствами граждан. На фоне рекордного уровня налогов и продолжающегося роста цен власти теперь намерены получить прямой доступ к личным накоплениям в банках.

Источник: rg.ru