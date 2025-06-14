Почему молодые специалисты в Татарстане боятся успеха: синдром самозванца в действии

В Татарстане каждый четвертый работник испытывает синдром самозванца

Синдром самозванца — это психологическое состояние, при котором человек, несмотря на свои достижения, не верит в собственные способности и считает, что его успехи случайны. Стало известно, что четверть сотрудников в Татарстане испытывают сомнения в своей компетентности, а почти половина убеждены, что их карьерные успехи — результат удачи, а не труда. Это явление затрагивает не только начинающих специалистов, но и опытных работников, включая топ-менеджеров. Редакция PROKAZAN решила разобраться, как синдром самозванца влияет на профессиональную жизнь сотрудников и какие шаги помогут преодолеть неуверенность в себе.

От этого страдают многие

Согласно исследованиям, проведенным социальной сетью для нетворкинга «Сетка» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, более четверти сотрудников в Татарстане сомневаются в своих профессиональных навыках, а почти половина уверена, что их карьерные успехи — это следствие удачи, а не результата труда. Такое восприятие может существенно затруднять карьерный рост и развитие, а также оказывать негативное влияние на самооценку и эмоциональное состояние работников.

Причины синдрома самозванца

Причины возникновения синдрома самозванца разнообразны. Одним из главных факторов является неуверенность в собственных силах. Люди с этим синдромом часто не могут объективно оценить свои достижения и подвергают сомнению их значимость. Особенно это ощущение выражается у новичков, которые начинают свою карьеру или переходят в новую сферу.

Автор фото: Про город

«Начинающие специалисты часто не воспринимают свои успехи как результат собственных усилий. Они считают, что достигнутые успехи — это всего лишь стечение обстоятельств, а не их профессиональные заслуги», — поясняет директор по маркетингу социальной сети для нетворкинга «Сетка» Татьяна Канонерова.

По ее словам, это восприятие не исчезает с опытом.

«Когда человек начинает развиваться в новой сфере или организации, он продолжает сравнивать себя с более опытными коллегами, что усиливает сомнения в своей компетенции», — отмечает эксперт.

Также одной из причин является идеализация самого себя и завышенные ожидания от работы и успеха. Люди с этим синдромом склонны предъявлять к себе слишком высокие требования, что не позволяет им наслаждаться своими успехами.

«Стремление к совершенству — это зачастую ловушка, которая приводит к недооценке собственных достижений», — добавляет психолог Ирина Дроздова.

Люди, обладающие синдромом самозванца, часто чувствуют, что их успехи не соответствуют высоким стандартам, которые они сами себе устанавливают.

Как синдром самозванца влияет на профессиональную деятельность?

Неуверенность в своих силах оказывает негативное влияние на продуктивность и карьерный рост. Например, работники, страдающие синдромом самозванца, могут избегать сложных задач и избегать ответственности, боясь, что их некомпетентность станет очевидной. Этот страх часто приводит к избеганию публичных выступлений и отказу от демонстрации своих достижений.

Автор фото: Про город

«Люди, страдающие от синдрома самозванца, боятся брать на себя ответственность и избегают публичных ситуаций, где их успехи могут быть подвергнуты сомнению», — объясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Белозёрова.

По данным исследования, проведенного hh.ru, 43% респондентов сообщили, что синдром самозванца негативно влияет на их работу. Это выражается в боязни развиваться, искать новую работу или же просить повышения.

«Синдром самозванца особенно сильно влияет на эмоциональное состояние сотрудников, вызывая у них апатию и чувство вины. Люди начинают бояться проявлять инициативу или брать на себя сложные задачи, что может привести к застою в карьере», — отмечает Татьяна Канонерова из «Сетки».

Особое внимание стоит уделить тому, как синдром самозванца проявляется у женщин. Согласно исследованиям, женщины гораздо чаще сомневаются в своих силах и воспринимают свои успехи как случайность. В одном из опросов, проведенных hh.ru, 40% женщин признались, что не уверены в своей компетентности, в то время как среди мужчин таких только 29%. Это также отражается на их восприятии карьерных успехов. Женщины чаще ощущают, что достигнутые результаты — не их заслуга.

«Женщины склонны считать, что их успехи случаются благодаря удаче или внешним обстоятельствам, а не благодаря их профессиональным усилиям», — подтверждает Татьяна Канонерова.

Такой подход, по ее мнению, связан с культурными и социальными факторами, а также с недостаточной поддержкой и признанием в профессиональной среде.

Кроме того, женщины с синдромом самозванца часто сталкиваются с страхом быть разоблаченными. Почти половина женщин, участвующих в исследовании, рассказали, что опасаются, что их вскоре «разоблачат как непрофессионалов».

«Этот страх усиливается, если женщина работает в конкурентной среде или в компаниях, где необходимо демонстрировать свои достижения», — добавляет Ирина Дроздова.

Как бороться с синдромом самозванца?

Существует несколько эффективных методов преодоления синдрома самозванца. Первый шаг — это признание того, что синдром существует и что с ним можно и нужно бороться.

«Для начала важно признать, что не все знания приходят сразу, и что каждый человек учится и развивается. Признание этого факта помогает снять лишнее давление с себя и принять свою неидеальность», — советует Екатерина Белозёрова.

Ещё одним важным инструментом является ведение дневника успехов. Люди с синдромом самозванца часто забывают о своих достижениях и фокусируются лишь на неудачах. Фиксация успешных проектов и положительных отзывов помогает осознать, что достигнутые результаты — это следствие собственных усилий, а не случайности.

«Когда мы записываем свои успехи, мы начинаем осознавать, что наши достижения — это не случайность, а результат работы. Это помогает укрепить уверенность в себе», — говорит психолог Ирина Дроздова.

Кроме того, важно получать обратную связь от коллег и наставников. Это не только помогает оценить свои успехи более объективно, но и дает возможность для роста и развития.