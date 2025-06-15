В США обостряется ситуация вокруг Дональда Трампа. Это происходит параллельно с торжествами по случаю дня рождения нынешнего президента.

Во многих американских штатах начались протесты. По мнению военных экспертов, люди вышли на улицы не по своей инициативе — кто именно подтолкнул их к этому, пока неясно.

Акции проходят в крупных городах. В Солт-Лейк-Сити недавно был зафиксирован случай стрельбы, а в Лос-Анджелесе — массовые демонстрации. В Миннесоте отменили мероприятие «Нет королям» из-за убийства местного политического деятеля.

Источник: Взгляд.ru