США запускают масштабную кампанию против Трампа
seattletimes.com
В США обостряется ситуация вокруг Дональда Трампа. Это происходит параллельно с торжествами по случаю дня рождения нынешнего президента.
Во многих американских штатах начались протесты. По мнению военных экспертов, люди вышли на улицы не по своей инициативе — кто именно подтолкнул их к этому, пока неясно.
Акции проходят в крупных городах. В Солт-Лейк-Сити недавно был зафиксирован случай стрельбы, а в Лос-Анджелесе — массовые демонстрации. В Миннесоте отменили мероприятие «Нет королям» из-за убийства местного политического деятеля.
Источник: Взгляд.ru
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