«Немалые суммы»: стало известно, сколько будут платить мобилизованным за участие в СВО на Украине

С 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Те, кто призван для участия в СВО, и те, кто еще будет призван, получат, согласно поручению президента РФ Путина, статус контрактников. Соответствующим будет и объем выплат, пишет v1.ru.

Чтобы рассчитать, на какую выплату имеет право мобилизованный, применяется специальная таблица. Выплата зависит от звания.

Вне зависимости от него мобилизованные получат 2 оклада по воинской должности за каждый день, суточные выплаты за службу за пределами России, зарплату.

Кроме того, для всех военнослужащих предусмотрены доплаты, если они принимают участие в активных наступательных действиях. Эта выплата составляет 8 тысяч рублей ежедневно. За каждый километр продвижения — еще пятьдесят тысяч. Эксперты подсчитали, что за месяц можно заработать около двух миллионов рублей.