Путин: в России сегодня объявляется частичная мобилизация

Президент РФ Владимир Путин обратился сегодня, 21 сентября к россиянам и заявил, что с этой даты в стране начинается частичная мобилизация.

"В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт", - заявил глава государства.

Он отметил, что таким решение власти поддерживают инициативу Министерства обороны РФ.

"Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку", - отметил Путин.

Он заявил, что указ о частичной мобилизации уже подписан.

"Об этом официально будут сегодня проинформированы Совфед и Госдума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие. Призванные по мобилизации получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих службу по контракту".