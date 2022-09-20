Стало известно, по какой причине королеву Елизавету II похоронили в закрытом гробу

Мир, наблюдая за похоронами британской королевы Елизаветы II, озадачился вопросом, почему монаршую особу хоронили в закрытом гробу. Многие стояли долгие часы к гробу, чтобы проститься с королевой, но саму королеву так и не увидели.

Работник ритуального бюро The Family Funeral Service рассказал, что крышку гроба плотно закрыли, чтобы не допустить попадания внутрь лишних микроорганизмов и защитить тело королевы от влажности.

Более того, Елизавету II похоронили в двойном гробу. Внутренний сделали из обычного дерева, покрытого изнутри свинцом, а второй – из традиционного британского дуба.

Гроб получился невероятно тяжелым, а потому поднять его, чтобы нести, смогли только восемь крепких мужчин.