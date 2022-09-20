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ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%

20.09.2022, 13:22 prokazan.ru

ВТБ пересмотрел условия выдачи жилищных кредитов в рамках собственных программ. С 20 сентября минимальный размер первого взноса при приобретении недвижимости на вторичном рынке установлен на уровне 10%.

Минимальный первый взнос в размере 10% доступен при покупке квартир и апартаментов. Получить средства можно на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей. Клиенты, ранее получившие одобрение банка, смогут переоформить заявку на новых условиях. Получить кредит со сниженным первым взносом заемщики смогут до 31 декабря.

«На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы существенно улучшили условия собственных ипотечных программ, вернув на комфортный для клиентов уровень тарифы по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил до 15% первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 10% «порог входа» при покупке «вторички». При этом мы внимательно следим за уровнем кредитной нагрузки заемщиков и не собираемся применять практику выдачи кредитов с первым взносом ниже 10%», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.


Оформить жилищный кредит на покупку квартиры или апартаментов с первым взносом от 10% в ВТБ можно по ставке от 10,2% с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые оформили онлайн-заявку, получают зарплату на карту ВТБ или используют цифровые сервисы на сделке. Для взноса от 20% ставка составит от 9,9%, а также доступно кредитование таунхаусов. Финансирование на приобретение готовых домов доступно по ставке от 10,3% со взносом от 20%.

Условия по ипотеке с господдержкой сохранены без изменений. Минимальный первый по-прежнему составляет 15% от стоимости недвижимости. По основной программе средства можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 4,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых (в ДФО – под 0,1%). При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

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11:42, 06.09.2022
Минниханов отправил первый поезд с товарами из Азиатско-Тихоокеанского региона в Казань
07:19, 06.09.2022
Путин заявил, что добровольцы СВО смогут иметь трудовые гарантии
05:00, 06.09.2022
Сбежавшую из дома 14-летнюю школьницу нашли мертвой
19:00, 05.09.2022
Путин рассказал, ради чего нужно жить
16:19, 05.09.2022
Мать изнасилованной 4-летней девочки получает угрозы и просит власти о помощи
16:15, 05.09.2022
Муж, готовящийся к разводу, решил выкинуть супругу из окна
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Водитель такси воспользовался случаем и изнасиловал уснувшую пьяную пассажирку
10:08, 05.09.2022
Последнее свидание: машину с телами влюбленных достали из пруда через месяц после их гибели
09:58, 05.09.2022
Чем смог, тем и потушил: ассенизатор увидел пожар и начал заливать его фекалиями
08:45, 05.09.2022
Украинский солдат рассказал, как иностранные наемники обижают бойцов ВСУ
00:01, 04.09.2022
Российские десантники остановили атаку ВСУ, но тела погибших украинцев все еще лежат на поле
20:00, 03.09.2022
Минобороны: США создали дрон, который может распространять зараженных насекомых
19:00, 03.09.2022
Рамзан Кадыров заявил, что засиделся и заслужил «бессрочный отпуск»
10:45, 03.09.2022
Все видно на коже: медики нашли новое неприятное последствие COVID-19 у переболевших
20:00, 02.09.2022
Сын известного телепродюсера погиб в Москве
19:00, 02.09.2022
Девушка с нулевым размером груди ищет спонсора: горожане озадачены
15:52, 02.09.2022
31-летняя женщина укусила возлюбленного своей дочери-подростка за половой член
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Мать оставила малыша наедине с мясорубкой: ребенок лишился всех пальцев
15:19, 02.09.2022
Мощнейший регион: Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина приедет в Казань
14:12, 02.09.2022
Девочка-подросток хладнокровно зарезала своего дедушку
10:10, 02.09.2022
Брата бойца ММА Тарасова избили на улице фаллоимитатором
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Лучше так: женщина покончила с собой из-за страха перед началом ядерной войны
07:32, 02.09.2022
Мест больше нет: все морги Николаева переполнены после провала контрнаступления бойцов ВСУ
05:00, 02.09.2022
Выживших при неудачном контрнаступлении бойцов ВСУ расстреляли свои же
00:01, 02.09.2022
В российской школе семиклассник-гимназист заявился на линейку в женском платье
20:00, 01.09.2022
Рабочие-мигранты разделывали тушу барана прямо на территории школы
19:00, 01.09.2022
13-летняя девочка забеременела после того, как ее изнасиловал отчим
16:34, 01.09.2022
«Так бывает, к сожалению»: в «Татнефти» прокомментировали суицид топ-менеджера Равиля Маганова
16:13, 01.09.2022
Стоит им появиться на Украине: эксперты назвали условие, при котором начнется ядерная война
13:02, 13.07.2022
В России зафиксирован первый случай оспы обезьян: Стоит ли казанцам бояться новой пандемии?
18:17, 12.07.2022
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17:41, 24.06.2022
Побег или взвешенное решение?: Почему среди жителей Казани вырос спрос на покупку жилья в Турции
19:26, 23.06.2022
Нет, вам нужен парк и точка: Казанку около Чаши намерены засыпать, несмотря на протесты горожан
19:49, 18.06.2022
Изменился ли вкус: что стало известно после открытия первого в Казани ресторана фастфуда Вкусно и то
19:02, 17.06.2022
Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
18:18, 15.06.2022
Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют
18:26, 10.06.2022
Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
18:35, 09.06.2022
Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности
18:46, 08.06.2022
Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?
16:49, 07.06.2022
Их уже полгода никто не носит!: В Татарстане отменили масочный режим, но этого никто и не заметил
16:02, 03.06.2022
Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали
16:56, 31.05.2022
Холод - не повод срывать начало купального сезона: Казанцы уже вовсю плавают и загорают
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
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Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
17:47, 19.05.2022
Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
16:53, 18.05.2022
Вместо Биг Мака будет Татбургер: Как казанцы отреагировали на окончательный уход McDonald's
20:16, 09.05.2022
Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
18:05, 27.04.2022
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
16:09, 22.04.2022
Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
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С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
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Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
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В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
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Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
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Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
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Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью