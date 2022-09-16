Так смогут не все: как в России живут супруги многоженцев

На законодательном уровне в РФ многоженство запрещено. Но некоторых этот запрет не останавливает, и мужчины порой все-таки заводят семьи, в который супруг несколько, правда, они неофициальные.

Издание "Лента" поинтересовалось у женщин из полигамных семей, как им живется на самом деле.

Нина встретила будущего мужа на работе. В курортный сезон женщина решила подработать в кафе. После знакомства с возлюбленным она написала заявление на увольнение.

Мужчина оказался многоженцем, но Нина приняла волевое решение - с этим надо смириться. Поначалу и следов ревности не было, но в голове зрели коварные мысли. Постепенно Нина начала переживать за эмоциональное состояние второй жены своего избранника.

"Я не прошу мужа остаться со мной подольше, как бы мне этого ни хотелось. Всегда понимаю, что вторая жена испытывает к мужу те же светлые чувства, что и я. И что она так же скучает и так же хочет провести с ним время наедине. Я считаю, что это, напротив, хороший стимул быть лучше, чем вчера", — поделилась Нина.