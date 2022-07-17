Все-таки засыплют: Проект засыпки Казанки у «Чаши» получил положительное заключение экологов

В Казани реку Казанку возле «Чаши», несмотря на протесты жителей города, все равно будут засыпать, так как проект получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы. Об этом рассказал главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

Как отметил Шигапов, Казанка по границам относится к федеральному значению, поэтому все документы и информация по данному проекту направили в Росприроднадзор, который вместе с Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой Росприроднадзор выезжал на место работ и проводил проверки, пишет Татарстан-24.

«На сегодняшний день заключение государственной экологической экспертизы на данную территорию выдано. Это процедура, которая позволяет оценить безопасность и необходимость проведения этих мероприятий», - уточнил он.