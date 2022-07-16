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Фото: AP Photo/Jerome Delay/m24.ru

Распространяется новая зараза? В Танзании от неизвестной болезни умерли три человека

16.07.2022, 18:36 152 prokazan.ru

В результате заражения неизвестной болезнью в Танзании погибли люди, сообщает Рен ТВ со ссылкой на местное издание The Citizen.

Как сообщает глава медицинской службы страны, всего инфекцией заразились 11 человек. Пока идет расследование. На это время Айфело Сичвале призвал не паниковать, и если появились симптомы неизвестного заболевания сразу обраться к врачу.

Симптомы у инфицированных такие: лихорадка, сильные головные боли, усталость и кровотечения, в том числе из носа. 

"Инфекцию могут переносить некоторые виды диких животных, которые поселились рядом с людьми", цитирует слова президента республики Самии Хасан Сулуху издание.

Медицина / Минздрав Общество
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Мужчина купил мебель и нашел в ней записку с мольбой о помощи: Помогите, держат в рабстве
00:01, 08.07.2022
Нигерийцы собрались на криминальный сходняк, чтобы поделить между собой российский регион
19:52, 07.07.2022
Увел в лес и надругался: Бомж-педофил изнасиловал 9-летнего мальчика
19:27, 07.07.2022
Придавило моментально: На минивэн упал автокран - двое умерли, как минимум, двое пострадали
19:00, 07.07.2022
Погодный кошмар: синоптики рассказали, каким будет август и чего ждать от погоды
17:10, 07.07.2022
Скоростной поезд сбил троих человек: погиб ребенок
16:52, 07.07.2022
Украинский нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ своего командования
16:41, 07.07.2022
Скорую ждали почти час - помощь так и не подоспела: 9-летний мальчик умер, упав с велосипеда
15:30, 07.07.2022
12-летнюю девочку изнасиловали, убили и выкинули в коллектор: Подозреваемый в международном розыске
15:11, 07.07.2022
Ударили ножом не менее 15 раз и оставили умирать в ванной: 18-летняя девушка была зверски убита
12:43, 07.07.2022
Полицейский вместе с семьей пять часов пытал пенсионерку, пытаясь заставить ее подарить им квартиру
12:33, 07.07.2022
В подвале городской больницы нашли сгнивший труп неизвестного
12:19, 07.07.2022
47-летний мигрант вместе с другом у жилого дома изнасиловали пятилетнюю девочку
09:39, 07.07.2022
Локоны на продажу: на 11-летнюю девочку на улице набросились и отрезали роскошные волосы
09:13, 07.07.2022
Украинский боец кунг-фу собирался устроить международный теракт
08:35, 07.07.2022
Изнасиловавший и убивший пятилетнюю девочку педофил назвал свой приговор слишком жестоким
11:53, 06.07.2022
Сажал на край балкона 9-го этажа,душил,колол ножом:Парень добивался отношений с девушкой путем угроз
06:30, 06.07.2022
Похищал детей ради рейтинга: Вскрылась жуткая правда об Андрее Малахове
05:00, 06.07.2022
Вон из холодильника: врач назвал популярный продукт питания, который повышает риск развития рака
04:30, 06.07.2022
Привязывала к кровати и уходила из дома, выгоняла в холод зимой: Мать 1,5 года истязала дочь
03:00, 06.07.2022
Роман со школьницей вскружил голову: Мужчина похитил 15-летнюю, избил, изнасиловал и угрожал убить
01:00, 06.07.2022
Мать выгоняла ребенка на мороз и надолго привязывала к кровати
00:01, 06.07.2022
Мужчина угнал авто со спящим ребенком внутри и на нем попал в аварию
19:00, 05.07.2022
На***ала!: женщина после погони рассказала полицейским, как она в сжатые сроки заработала на BMW
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Пьяный водитель учинил ДТП, где умерла 17-летняя девушка: Он хотел скрыть аварию, обвинив ее в угоне
17:11, 05.07.2022
Полуголый дебош у отеля: Юноша устроил танцы на крыше машины, сняв штаны - водитель ждет компенсации
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Стало известно, как живет 48-летняя внебрачная дочь сбежавшего из РФ Андрея Макаревича
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Путин присвоит звание Героя России генералу из Казани
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Выбежавшая в эфир Первого канала с антивоенным лозунгом Овсянникова вынужденно вернется в Россию
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Струя сухого фонтана в городе разорвала маленькой девочке промежность: коммунальщики оправдываются
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Медики рассказали, о какой смертельной опасности предупреждает женщину боль в пояснице
00:01, 04.07.2022
Подросток на электросамокате влетел в Lamborghini за 20 млн рублей
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Появились кадры момента удара ракет ВСУ по жилому кварталу в Белгороде
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Малыш утонул в карьере, полностью заполненном водой
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Министр обороны Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР
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Местные жители сами наказали мужчину, который решил оголить пенис у детской площадки
12:00, 03.07.2022
Подозреваемый в госизмене ученый умер после того, как его поместили в СИЗО
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Юрист рассказал, в какие месяцы наиболее выгодно по деньгам брать отпуск
09:42, 03.07.2022
Россия должна ответить жестко: украинские военные нанесли удар по Белгороду
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Сотрудникам ГИБДД начальство запретило использовать ручные радары
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Молния убила строителя, когда он работал на 13-м этаже: мистика или совпадение?
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Раздел догола и закопал: Раскрыто убийство девушки, произошедшее 50 лет назад
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Руководитель ГИБДД выступил за увеличение скорости на дорогах до 150 километров в час
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В больнице нашли израненный труп пациента хирургического отделения
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Барбекю на Вечном огне: Мужчина пожарил курицу на мемориале
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Пьяным и без прав сел за руль–учинил ДТП: В аварии погибла 3-летняя девочка, всего пострадали семеро
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«Сидел, в чем мать родила»: Неизвестные раздели догола мужчину и приковали его к светофору
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Вывезли в гаражи и надругались:Экс-полицейские попали в колонию за изнасилование уроженки Казахстана
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Невиданная жестокость: Парень заколол девушку-инвалида, ударив ее почти сотню раз
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«Фейерверк негативных эмоций»: Женщине пробило грудь выпущенной петардой
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День рождения совпал с днем смерти: 2-летний именинник свалился с 18-го этажа – исход летальный
04:00, 27.06.2022
Задыхался в воде 6 минут,но никто не спас: 13-летний мальчик утонул после спуска с горки в аквапарке
17:23, 26.06.2022
Прерванная романтика: Молодой человек уронил свою девушку с моста в канал
13:56, 26.06.2022
Лучше места не нашел: Мужчину подозревают в развращении 14-летней девочки – это случилось в подъезде
19:52, 24.06.2022
Кому-то не угодили: Коттедж, в котором находилась многодетная семья, забросали коктейлями Молотова
17:48, 24.06.2022
Избили и изнасиловали мужчины почти вдвое старше: Над 19-летней надругались ее сожитель с другом
17:41, 24.06.2022
Побег или взвешенное решение?: Почему среди жителей Казани вырос спрос на покупку жилья в Турции
07:00, 24.06.2022
Много укусов насекомых и признаки переохлаждения: Пенсионер нашел младенца в сумке в лесу
04:30, 24.06.2022
Взял нож, ударил им жену и ушел пить дальше: Мужчина признался в убийстве супруги из-за ее упреков
03:00, 24.06.2022
Ударил гвоздодером, отвез в котельную и сжег: Кочегар рассказал об убийстве товарища из-за кражи
19:26, 23.06.2022
Нет, вам нужен парк и точка: Казанку около Чаши намерены засыпать, несмотря на протесты горожан
18:37, 23.06.2022
Привез к себе в квартиру и делал с детьми запрещенное: Учителя подозревают в растлении школьников
17:14, 23.06.2022
«Оглянулись – она уже лежала на земле»: Неизвестные выстрелили в голову 11-летней девочке
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Изменился ли вкус: что стало известно после открытия первого в Казани ресторана фастфуда Вкусно и то
19:02, 17.06.2022
Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
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Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют
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Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
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С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
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Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
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Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
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Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью