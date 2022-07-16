Распространяется новая зараза? В Танзании от неизвестной болезни умерли три человека

В результате заражения неизвестной болезнью в Танзании погибли люди, сообщает Рен ТВ со ссылкой на местное издание The Citizen.

Как сообщает глава медицинской службы страны, всего инфекцией заразились 11 человек. Пока идет расследование. На это время Айфело Сичвале призвал не паниковать, и если появились симптомы неизвестного заболевания сразу обраться к врачу.

Симптомы у инфицированных такие: лихорадка, сильные головные боли, усталость и кровотечения, в том числе из носа.

"Инфекцию могут переносить некоторые виды диких животных, которые поселились рядом с людьми", цитирует слова президента республики Самии Хасан Сулуху издание.