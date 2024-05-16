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· 16+ · Диана Алмакаева

Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!

Даже знаменитая «Черная пятница» меркнет и бледнеет перед самой жаркой субботой в году, которую устроит «Галамарт» 18 мая: любой второй товар из ассортимента будет стоить всего 1 рубль! Здесь найдется все необходимое для дома и дачи: от гаджетов до игруше

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Даже знаменитая «Черная пятница» меркнет и бледнеет перед самой жаркой субботой в году, которую устроит «Галамарт» 18 мая: любой второй товар из ассортимента будет стоить всего 1 рубль! Здесь найдется все необходимое для дома и дачи: от гаджетов до игрушек, от посуды до текстиля, от садового инвентаря до бытовой техники и всевозможных хозтоваров. Кажется, что взять мультиварку или, скажем, качественную литую сковороду всего за 1 рубль – это что-то из области фантастики, но «Галамарт» претворяет мечты в жизнь!

Дачный сезон в самом разгаре, и вроде подготовились к нему на 100%, но по иронии судьбы всегда оказывается, что чего-то не хватает! На полках «Галамарта» собрано все необходимое: семена, грунты и удобрения, садовый декор, инструменты INBLOOM и многое другое. Сверяйтесь со специальным разделом для дачников, и тогда точно ничего не забудете.

Новая посуда способна полностью изменить облик кухни к лучшему. Сотейники, сковороды, кастрюли и салатники любых размеров, элегантная фарфоровая посуда для сервировки, а для настроения – новые кухонные полотенца, прихватки и скатерти PROVANCE с яркими летними принтами.

Если давно хотели купить что-то из бытовой техники, но откладывали «на потом», сейчас тот самый идеальный шанс. Электрические чайники и кофеварки LEBEN, блендеры и кухонные электронные весы сделают готовку в разы проще и удобнее, а новый стайлер для волос – отличный подарок самой себе. Ведь в преддверии лета так и тянет на смену образов!

Для веселых долгих прогулок с детьми обратите внимание на яркие самокаты и скейтборды SILAPRO, а если вы в этом сезоне планируете выезжать на речку или на море, то пригодятся маски для ныряния и надувные игрушки. Кстати, надувные бассейны от INTEX и BESTWAY пользуются огромной популярностью; кто же откажется от своего личного спа на даче!

8 800 25 000 25
www.galamart.ru

*Акция действует в розничных магазинах «Галамарт» на белые ценники.

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