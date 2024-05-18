В Казани ликвидируют несанкционированные свалки

Администрация советского района города Казани объявляет о поиске подрядчика для проведения работ по устранению несанкционированных свалок на территории района. Общая стоимость работ составит 4,5 миллиона рублей.

Основной целью является создание благоприятных условий для проживания населения. В перечень работ входит уборка территории от мусора, его загрузка и благоустройство участка после уборки. Работы должны закончить до 30 ноября 2024 года по запросу заказчика.