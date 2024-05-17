«Аэрофлот» заказал 11 казанских самолетов ТУ-214

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в интервью РБК, что в ближайшие годы компания планирует поставить «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, выпускающихся в Казани.

Однако сроки поставок пока неизвестны, и стороны прорабатывают этот вопрос. Чемезов также упомянул, что у компании есть общее пожелание к доработке этих самолетов, а именно — перевести их на двух членов экипажа вместо трех, однако он не уточнил, какой вариант будет реализован в парке перевозчика.