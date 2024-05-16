Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни
В ближайшие дни в Татарстане ожидается умеренная погода с температурой воздуха от 15 до 20 градусов. Эту информацию предоставил метеоролог Тимур Аухадеев порталу «Челнинские известия».
Однако ночью сохранится прохладная погода. Из-за этого среднесуточные температуры в ближайшую неделю будут на 3 градуса ниже нормы, по мнению доцента Казанского федерального университета.
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