Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

В ближайшие дни в Татарстане ожидается умеренная погода с температурой воздуха от 15 до 20 градусов. Эту информацию предоставил метеоролог Тимур Аухадеев порталу «Челнинские известия».



Однако ночью сохранится прохладная погода. Из-за этого среднесуточные температуры в ближайшую неделю будут на 3 градуса ниже нормы, по мнению доцента Казанского федерального университета.