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В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

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В Казани началась работа над проектом планировки и межевания линейного объекта под названием «Дорога от улицы Родины до Рихарда Зорге».

Согласно постановлению, завершенный проект должен быть представлен к 7 апреля 2025 года.

Компания ООО «Энергетик» выступает в роли заказчика данного проекта. Управление архитектуры и градостроительства исполкома города Казани будет оценивать предложения по порядку, срокам и содержанию проекта.

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