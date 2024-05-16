В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

В Казани началась работа над проектом планировки и межевания линейного объекта под названием «Дорога от улицы Родины до Рихарда Зорге».

Согласно постановлению, завершенный проект должен быть представлен к 7 апреля 2025 года.

Компания ООО «Энергетик» выступает в роли заказчика данного проекта. Управление архитектуры и градостроительства исполкома города Казани будет оценивать предложения по порядку, срокам и содержанию проекта.