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«Звезда» Finiko выступила в суде с последним словом

В Вахитовском районном суде Казани проходила Лилия Нуриева, известная как "звезда" в реалиях финансовых пирамид.

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В Вахитовском районном суде Казани проходила Лилия Нуриева, известная как "звезда" в реалиях финансовых пирамид.

В деле о финансовой пирамиде 161 потерпели ущерб, а Нуриева ранее была известна как успешный казанский риелтор. Обвинение утверждает, что она тесно сотрудничала с Кириллом Дорониным и компанией, выполняя их указания вместе с другими "звездами".

В своем последнем слове Нуриева признала свою ответственность и просила суд не применять наказания в виде лишения свободы, чтобы не разлучить ее с семьей. Она утверждает, что у нее есть связи и ей удастся выплатить свой долг.

«Понимаю, что у человеческой жадности и глупости нет предела, но что не делается, все к лучшему», - заявила она.

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