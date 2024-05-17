«Звезда» Finiko выступила в суде с последним словом

В Вахитовском районном суде Казани проходила Лилия Нуриева, известная как "звезда" в реалиях финансовых пирамид.

В деле о финансовой пирамиде 161 потерпели ущерб, а Нуриева ранее была известна как успешный казанский риелтор. Обвинение утверждает, что она тесно сотрудничала с Кириллом Дорониным и компанией, выполняя их указания вместе с другими "звездами".



В своем последнем слове Нуриева признала свою ответственность и просила суд не применять наказания в виде лишения свободы, чтобы не разлучить ее с семьей. Она утверждает, что у нее есть связи и ей удастся выплатить свой долг.