Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Главным тренером «Ак Барса» стал Гатиятуллин

Казанский «Ак Барс» накануне официально представил нового главного тренера. Им был назначен Анвар Гатиятулин. Контракт с ним рассчитан на 2 сезона. Редакция PROKAZAN расскажет, кто будет входить в тренерский штаб «Ак Барса», и смогут ли они оправдать ожидания болельщиков. Мы поговорили с экспертом и болельщиком по поводу ожиданий от нового рулевого барсов.

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Имя нового главного тренера не было интригой ни для кого уже долгое время. Сначала инсайдеры много раз называли Анвара Гатиятуллина, а после уже клубная пресс-служба выпустила ролик, где прозрачно намекнула, что тренером станет именно экс-рулевой «Трактора».

Тем не менее официальное объявление последовало только вчера. Помощниками Анвара Гатиятулина стали Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменёв. Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке, Михаил Глухов также продолжит работу тренером по развитию.

Алексей Тертышный 4 года выступал за казанский «Ак Барс». Поэтому он понимает, какое значение результаты команды имеют для Татарстана.

«Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в наш клуб из-за контрактных обязательств перед другими клубами», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Он отметил, что Гатиятулин хороший тренер, который прошел все уровни развития, начиная от детской школы до сборной страны. Он работал в разных клубах с хоккеистами разного уровня, и в настоящее время Гатиятулин продолжает развиваться и обучаться.

Почему Гатиятулин?

Еще в марте бывший главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покинул команду после провального выступления в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне 2023/2024. Команда проиграла в первом раунде екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4.

Автор фото: Ак Барс

Кандидатов на роль нового главного тренера было достаточно. В числе претендентов были Алексей Кудашов, Дмитрий Квартальнов, а также Илья Воробьев, который сейчас возглавляет московский ЦСКА.

Спортивный журналист Александр Шапиро рассказал редакции PROKAZAN, что «Ак Барс» нуждается в более именитом главном тренере.

«При всем уважении к Гатиятулину, это предложение от казанского клуба для него, на мой взгляд, большой аванс. Все же этот специалист не относится к числу топ-тренеров КХЛ. В Казани не каждый может работать, о чем можно судить по именитому Олегу Знарку, который недолго был в «Ак Барсе». Все же, мне кажется, звездным игрокам нужен авторитетный тренер», — считает спикер.

Не все фанаты в восторге от назначения главным тренером Анвара Гатиятуллина.

По словам Залины Султановой, многолетнего фаната казанской команды, после официального заявления о новом главном тренере в комментариях появилось много хейта в сторону Анвара Гатиятуллина из-за не совсем успешных результатов «Трактора».

«Я не совсем понимаю, почему многие думают, что если не получилось там, то точно не получится и здесь. Да, это кардинальные изменения, и я тоже была удивлена, но тем не менее, я отношусь к числу тех болельщиков, которые будут надеяться и верить в успех клуба», — поделилась Залина Султанова.

По опросу, проведенному в телеграм-канале most|Казань, верят в успех Гатиятуллина и его возможность привести «Ак Барс» к кубку Гагарина примерно половина опрошенных.

Работа в «Ак Барсе» — это настоящий вызов

«Работа в «Ак Барсе» — вызов для любого тренера, я понимаю амбиции клуба, и уже чувствую, какое внимание команде уделяют болельщики, руководство республики и «Татнефти»», — заявил Анвар Гатиятуллин.

Он также добавил, что весь тренерский штаб чувствует огромную ответственность и готов к ней.

«Мы хотим, чтобы «Ак Барс» играл в активный хоккей, который требует много энергии, потому важно подготовить команду физически. Первоочередная задача штаба – как можно скорее объяснить все требования хоккеистам, чтобы наша игровая картинка начала развиваться», — заявил новый главный тренер «Ак Барса».

Александр Шапиро считает, что выход «Ак Барса» в полуфинал кубка Гагарина уже будет отличным результатом после одного года работы.

«Любую команду нужно строить не один год. Правда, руководители клубов не всегда хотят ждать — результат нужен сразу. Поэтому порой они принимают преждевременные решения, увольняя тренеров. Если казанцы дойдут как минимум до полуфинала Кубка Гагарина, то такой результат для первого сезона будет положительным», — отметил спортивный журналист.

Единственное, могут возникнуть сложности в работе со звездными игроками, которых в «Ак Барсе» всегда достаточно. Если общий язык будет найден — проблем быть не должно, уверен Шапиро.

В свою очередь, фанатка казанской команды Залина Султанова также поделилась с нами ожиданиями от нового тренерского штаба и будущего команды.

Автор фото: Ак Барс