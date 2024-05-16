Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана стала Луиза Бадреева

24 апреля в Татарстане прошел региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России» сезона 2023 года. В соревнованиях участвовали 15 водителей такси, среди них были 6 девушек. Лучший из них будет соревноваться с сильнейшими водителями со всей страны. Редакция PROKAZAN в беседе с победителем ежегодного конкурса среди таксистов выяснила все особенности профессии.

Нужно быть не только таксистом, но и историком

Региональный этап конкурса прошел в Казани в управлении ГИБДД. Сначала водители отвечали на вопросы двух теоретических туров, где у них проверяли знания таксомоторного законодательства, правил дорожного движения, основ медпомощи. Были и вопросы, которые касались знаний улично-дорожной сети и достопримечательностей Татарстана.

Автор фото: kazan.taptaxi.su

Победительница конкурса Луиза Бадреева рассказала редакции PROKAZAN о том, какой этап конкурса был для нее самый сложный. Больше всего ее затруднили вопросы, связанные с историй достопримечательностей республики.

«Я думаю, что теория сложнее. Потому что, Татарстан территориально довольно обширный регион и имеет тысячелетнюю историю. Главная сложность в том, что вопросы охватывают не только Казань, а весь регион в целом. Например, про Казань я могу знать практически всё, то в знаниях про историю республики могут быть пробелы», — поделилась победительница конкурса.

По ее словам, с каждым годом теоретические вопросы всё сложнее и сложнее, где нужно быть не только таксистом, но и историком.

Далее конкурсанты перешли к практическому туру. Где они показывали свои умения в аккуратности движения, выполняя сложные маневры. По традиции уровень вождения водителей проверяли при помощи стакана с водой на крыше машины. Лишь у одной из участниц, стакан не доехал до финиша в целости и сохранности.

Луиза Бадреева рассказала, что в этом году времени на подготовку практически не было.

«Однако всё же вождение во время работы мы практикуем постоянно. Каждый заказ — это тренировка навыков паркования. Войти в парковочный карман в нынешних реалиях довольно сложно. Поэтому по большей части практические навыки мы тренируем именно во время выполнения заказов», — отметила победительница конкурса.

Она добавила, что периодически во время ожидания заказов удается урвать немного времени и подготовиться к теоретическим вопросам, прочитав или узнав что-то новое.

Автор фото: russia-driver.taxi

Такси — это целая стихия

«У меня есть два образования и на подходе уже третье. Такси — это определенного рода стихия. И если человек осознанно и целенаправленно пришел в эту профессию, то бросить он это дело уже вряд ли сможет. Самое огромное преимущество в такси это возможность подстроить работу под свою жизнь. Особенно это актуально если есть семья и дети. Поэтому на работу приходилось уделять меньше времени. А в такси можно в любой момент освободиться от работы, выполнив последний заказ. Или же работать в ночное время», — отметила Луиза.

Автор фото: РБК

Вторым преимущество работы в такси она выделила красивые виды, которые окружают во время поездок.

«Периодически приходят заказы за чертой города, которые не очень выгодно брать, так как обратно придется ехать без пассажиров. Однако редкая возможность выбраться на природу, подышать свежим воздухом. А после выполнения заказа, по возможности можно выйти прогуляться. После такой поездки в город ты возвращаешься с новыми силами и прекрасным настроением», — делится спикер.

Победа на региональном этапе «Лучший водитель такси в России для Луизы Бадреевой далеко не первая. Она принимала участие в конкурсах, связанных с автомногоборьем, с 1999 года, а в такси работает уже более 17 лет. Кроме того, в августе прошлого года она одержала победу в заключительном этапе конкурса и стала лучшим таксистом в России.

«Многократная победительница региональных этапов и двукратная победительница Всероссийского конкурса профессионального мастерства Луиза Бадреева вновь будет представлять свой регион на финале», – рассказал руководитель проекта «Лучший водитель такси в России» Кирилл Казанин.

Татарстан последний субъект, где проходил региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России» сезона 2023 года.