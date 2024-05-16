В «Нижнекамскнефтехиме» во время испытаний произошел взрыв

В химическом предприятии «Нижнекамскнефтехим» 16 мая произошел взрыв во время испытаний в лаборатории, как сообщили в пресс-службе компании.

Чрезвычайное происшествие случилось на лабораторной установке в здании научно-технологического центра, где работали два сотрудника. Их оперативно доставили в центральную больницу.



Представители пресс-службы уточнили, что специальная комиссия проведет расследование, чтобы выяснить причины произошедшего инцидента.