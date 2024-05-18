«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

В Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

17 мая в Казани прошла акция «На работу на велосипеде». Жителям большого города предложили на один день забыть о существовании машин и общественного транспорта, оседлать велосипед и добраться до работы с ветерком. Корреспондент PROKAZAN пересел на двухколёсный транспорт, встретился на «энергетической точке» с велопутешественниками Ильдусом Янышевым и Алексеем Костюченко и узнал, каково объехать весь мир на велосипеде и для чего полезен этот вид спорта.

Акция «На работу на велосипеде» ежегодно объединяет около 39 регионов и более 1 млн человек.

Автор фото: Полина Сластникова, ProKazan

Первая «энергетическая точка» расположилась напротив центра семьи «Казан», прямо у съезда на новые велосипедные дорожки вдоль Кремлёвской дамбы. Волонтёры активно зазывали к себе велосипедистов — махали, рассказывали про акцию тем, кто о ней не слышат, и всем вручали небольшой подарок — фрукты и пастилу.

Вокруг света на двух колёсах: от Питера до Владивостока без ограничений

Ильдус Янышев, — председатель Союза велосипедистов РТ, — тоже приехал к «энергетической точке» на небольшом складном велосипеде. По признанию самого Янышева, такая модель позволяет быть мобильным, брать велосипед с собой в поездки или даже в самолёт.

Автор фото: Полина Сластникова, ProKazan

В 56 лет Ильдус Янышев совершил кругосветное путешествие на велосипеде. За 1 год и 2 месяца Ильдус Ахтямович полностью обогнул Земной шар, проехал 24 тысячи километров и побывал в 13 странах.

«С самого детства я мечтал объехать весь мир и неважно на чём. Сначала на воздушном шаре, потом на яхте. Но не получилось — своей яхты не было, а велосипед был. Велосипед — самый лёгкий, дешёвый и здоровый вид транспорта, с помощью которого можно увидеть весь мир не с высоты самолёта, не с большой воды, а своими глазами», — делится велопутешественник.

По словам Янышева, сложностей в путешествии не было — всё легко и просто. За год он посетил Нью-Йорк, Шанхай, Пекин, Лондон, Париж, с ним были велосипед, помогула поддержка близких. Сейчас председатель Союза велосипедистов катается на велосипеде в свободное время и называет себя «пенсионером».

Помогает председателю Союза велосипедистов ещё один велопутешественник — Алексей Костюченко. Когда-то Алексей лишился рук и ног, но это не помешало ему совершить путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока, объехать несколько стран СНГ и даже «немного покататься по Израилю».

Автор фото: Полина Сластникова, ProKazan

Алексей передвигается на хэнд-байке. У нас такие коляски не делают, приставку с педалями для рук доставили Алексею из Европы и помогли присоединить к коляске в Волгоградском ротари-клубов. Сзади коляски прикреплены флажки и табличка «Оптимист всея Руси», Алексей очень просит уточнить: это вовсе не для красоты, флаги — это элемент безопасности, они делают его видимым для автомобилистов.

«У меня очень много желаний. Я танцую на инвалидной коляске, в 2011 году стал дипломатом Тюменской области, пишу стихи, прыгаю с парашютом, хожу в горы, был в трёх сплавах на байдарках, играл на сцене в театре, объехал всю Россию. Просился в космос, но мне сказали: "Алексей, ты слишком старый. Извини, в космос не возьмём!», — шутит Костюченко.

Алексей и правда большой оптимист: с горящими глазами он помогал тормозить велосипедистов, шутил, постоянно двигался и останавливался только чтобы с кем-то поговорить. О своих планах на будущее говорит просто: объездил столько стран и городов, что уже не знает, куда завтра его занесёт. В путешествиях его не тяготит дорога, самое сложное в пути встречи с бесхозными собаками на окраинах городов и в пром-зонах — от них велопутешественнику не отбиться, не отмахнуться.

В здоровом теле — здоровых дух

Одной из целей Союза велосипедистов РТ является улучшение велосипедной среды в Татарстане. По словам Ильдуса Янышева, 60% россиян готовы променять автомобили на велосипеды, улучшить тем самым своё здоровье и экологию городов, но для такого перехода нужно качественное улучшение велосреды. Сейчас в Казани появились новые велосипедные дорожки, но они пролегают по маршрутам мест отдыха — набережным Казанки и озера Кабан.

Автор фото: Полина Сластникова, ProKazan

С приходом тепла всё больше людей выбирают велосипед в качестве основного транспорта или для вечерних прогулок. Но не только экологичностью и быстротой хорош двухколёсный транспорт, мы проконсультировались врачом «Медэксперт» Алсу Исхаковой и выяснили, в чём польза регулярных велопоездок для человека.

«Поездки на велосипеде очень благотворно влияют на организм. Регулярные велопрогулки помогут укрепить иммунную систему и послужат отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, улучшат метаболизм и основной обмен, что в свою очередь является профилактикой набора лишнего веса. Замена автомобиля или общественного транспорта на велосипед может снизить уровень тревожности, возникающей на фоне ритма большого города. ВОЗ рекомендует совершать не менее 180 минут физической активности в неделю. Главное преимущество велосипеда - он менее травматичной нагрузкой, чем тот же бег, поэтому подойдёт почти всем категориям граждан вплоть до пожилого и старческого возраста. Но хочу предостеречь людей с обострением заболеваний опорно-двигательного аппарата — им от поездок на данном виде транспорта лучше воздержаться», — детский кардиолог клиники «Медэксперт» Алсу Исхаковой.

Автор фото: личный архив Алсу Исхаковой

И пускай акция «На работу на велосипеде» официально проходит лишь три раза в год, мы надеемся, что Казань ещё достигнет звания велосипедной столицы, а её жители будут чаще забывать о машинах и оздоравливаться, делая велопрогулки частью своей поведневности.